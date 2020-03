Apucarana tem 219 pessoas em isolamento domiciliar com sintomas do coronavírus; um paciente está na UTI

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, anunciou que Apucarana tem 219 pessoas em isolamento domiciliar por conta do coronavírus. Ainda de acordo com ele, há um novo caso suspeito da doença e que está em estado considerado grave, com o paciente internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Providência.

Todos estes casos de isolamento domiciliar são de pessoas que apresentaram sintomas da doença. Já a coleta para exames foi feita em três pessoas: uma criança de seis anos e dois adultos. Um destes adultos deu entrada na UTI do Hospital da Providência na tarde desta sexta-feira (27).

O aumento expressivo de casos suspeitos aconteceu por conta de uma mudança no sistema de notificações. A informação foi dada pelo prefeito durante um pronunciamento ao vivo nas redes sociais.

COMÉRCIO

Ele ainda reforçou as medidas de fechamento do comércio por mais 7 dias, totalizando os 15 dias que constam no decreto emitido na última semana. No entanto, algumas mudanças foram feitas, para adequar ao decreto estadual, como a abertura de clínicas e restaurantes.

Assista ao pronunciamento: