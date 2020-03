Padre Rezende pede que fiéis não se aglomerem na Catedral Nossa Senhora de Lourdes

O padre José Roberto Rezende, cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana, reforçou nesta sexta-feira (27) a importância de evitar aglomeração de pessoas na catedral, devido à pandemia de coronavírus.



“Diariamente ao meio dia e as 18h15, são celebradas missas na catedral, que são transmitidas na internet. A catedral está aberta, mas estamos orientando as pessoas para que fiquem em casa. Precisamos respeitar as orientações e esse momento”, disse o cura.

Um segurança também foi contratado para ficar na igreja. “A equipe da catedral está de férias, então contratei um segurança. Ele, além de proteger a catedral, orienta as pessoas para evitar a aglomeração de dos fiéis”, ressaltou.

O padre Rezende ainda repassou que durante as celebrações na catedral, participa uma pequena equipe, de no máximo 10 pessoas, que o auxilia na realização da missa e também na transmissão via internet.



As celebrações podem ser assistidas neste link:

https://www.youtube.com/user/ApucaranaCatedral