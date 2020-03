Comércio permanece fechado em Apucarana

O comércio permanecerá fechado em Apucarana. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (27), por meio de nota divulgada na página oficial da prefeitura no Facebook. Confira na íntegra.

"A avaliação do decreto municipal sobre o fechamento do comércio de Apucarana foi suspensa, tendo em vista as informações que começaram a chegar do Governo do Estado e Governo Federal sobre o pacote de incentivo econômico para autônomos, micro, pequenas, e empresas em geral.



O encontro desta sexta-feira (27/03) havia sido definido na sexta-feira (21/03) passada pelo prefeito Júnior da Femac, quando o decreto que estabeleceu o fechamento do comércio de Apucarana por 15 dias foi baixado pelo Município. O objetivo é avaliar os primeiros sete dias do método.

Outra análise é de recomendação da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) quanto a simetria de decretos no estado.

Os representantes dos Poderes Executivo, Legislativo, do comércio e trabalhadores do comércio e vestuário voltam a se reunir até amanhã.

Como forma de prevenção da disseminação do coronavírus o isolamento social é indicado pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Tal medida atrasa a curva de crescimento da contaminação do vírus".