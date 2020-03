Colégios estaduais distribuem kits de alimentos para famílias

Na manhã desta sexta-feira (27) centenas de famílias receberam alimentos da merenda escolar dos colégios estaduais, que estão com as aulas suspensas devida à pandemia de coronavírus, em Apucarana, Arapongas e em outras cidades do Estado. A distribuição dos alimentos é uma determinação do Governo do Estado.

O kit com macarrão, arroz, bolacha e outros alimentos, vai garantir a refeição da família da Valéria da Silva, de 28 anos. Ela, o marido e os dois filhos vieram do Ceará para Apucarana em busca de uma vida melhor. A filha dela estuda no Colégio Padre José de Anchieta, umas das instituições que realizou a entrega de alimentos da merenda na cidade.

“Nós somos novos na cidade. Viemos para Apucarana e gostamos daqui, é um lugar seguro, mais calmo. Mas agora nossa situação é bastante difícil. Meu marido trabalha sem carteira assinada, ele é eletricista. Esse kit vai me ajudar pelo menos pra comer amanhã e esperar que passe logo, em nome de Jesus,” disse.

Monalisa Maria de Queiroz está desempregada e o kit vai garantir mais uma refeição par ela e a filha de 13 anos. “Ajuda bastante. Meu marido está preso, é só eu. Está difícil arrumar emprego. Esse kit vai dar pelo menos para uns dois dias, já ajuda,” detalha.

Costureiro, Thiago Henrique de Oliveira, está sem receber, pois a facção que ele trabalha, fechou as portas, por causa da pandemia. “Em casa é só eu e meu filho de 12 anos. Eu preciso trabalhar para receber, então esse kit vai me ajudar e muito. Espero que tudo isso passe logo,” finaliza.

Segundo a direção do colégio, existem na instituição, aproximadamente 200 pessoas cadastradas no programa Bolsa Família, então o estoque da merenda escolar, foi dividido em kits para atender o público.

As escolas da rede estadual de Educação do Paraná organizaram uma verdadeira força-tarefa nesta semana com o objetivo de ajudar o próximo. Como as aulas estão suspensas desde o dia 20 de março devido à crise do coronavírus, foram montados kits com os alimentos da merenda escolar que estão sendo distribuídos às famílias dos estudantes inscritos no Bolsa Família e também a alunos em situação de vulnerabilidade social, através de um decreto assinado pelo Governador do Estado, no dia 21.

--