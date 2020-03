ACEA comunica adiamento da Festa da Cerejeira em Apucarana

A 26ª Festa da Cerejeira, evento tradicional do calendário de Apucarana, foi adiada pela Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA). De acordo com um documento assinado pela diretoria da entidade organizadora, novas datas devem ser definidas "assim que as atividades voltem à normalidade".

A festa deste ano aconteceria entre os dias 2 e 5 de julho. Mas, por conta da pandemia do coronavírus, a organização resolveu adiar o evento. É importante salientar que não houve cancelamento e que a diretoria da ACEA planeja realizar a 26ª edição da festa ainda neste ano.

A Festa da Cerejeira, que completou um quarto de século no ano passado, é organizada pela ACEA e celebra a cultura japonesa, que ajudou a povoar a região norte do Paraná. A festa aproveita a florada das cerejeiras, que enchem de cor a sede da associação.



Além de danças e comidas típicas da colônia japonesa, a festa foi, ano após ano, acrescentando novas atrações. Atualmente, existem espaços para venda de produtos artesanais, brinquedos e showroom de veículos, entre outras atrações.