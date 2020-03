Apucarana vacina 8,6 mil contra a gripe

As 8.600 doses da vacina contra gripe que Apucarana recebeu até agora garantiu a imunização de praticamente 50% do público alvo, idosos e trabalhadores da saúde, desta primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação Gripe, iniciada na última segunda-feira (23). A meta no município é vacinar 15.227 idosos e 1.983 trabalhadores da saúde.

O segundo lote da vacina, de 2.600 doses, disponibilizada na tarde de hoje se esgotou em poucas horas. A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) começou também na tarde de hoje (26) o envio da terceira remessa da vacina para às 22 Regionais de Saúde do Estado. Os estados e, consequentemente, os municípios recebem as doses de acordo com a estratégia de distribuição escalonada adotada pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o chefe da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, Altimar Carleto, o número de doses destinado para Apucarana nesta terceira remessa é de cerca de 4 mil doses. “A estimativa é de que a vacina chegue a Apucarana na próxima semana”, informou Carleto.

A Sesa recebeu, no começo da tarde desta quinta-feira, o terceiro lote de vacina, com 368 mil doses, vindas do Ministério da Saúde e, imediatamente, já iniciou o processo de encaminhamento para a distribuição entre os municípios.

“Agilizamos ao máximo os procedimentos de entrada e envio das vacinas para que todos os municípios recebam o mais rápido possível as novas doses; reforçamos ainda junto às Regionais de Saúde para que apoiem os municípios nesta importante campanha de imunização contra a gripe”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto.

Campanha – Nesta etapa, que começou no dia 23 de março, e segue até 16 de abril, a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza tem como público alvo os idosos e trabalhadores da área da saúde.