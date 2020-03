Família é rendida por bandidos armados no Residencial Cazarin

Uma família foi rendida por bandidos dentro de casa durante a noite desta quinta-feira (26) em Apucarana no Residencial Cazarin.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a vítima relatou que estava na sala de casa e a porta estava aberta, quando quatro homens armados de revolver entraram na sala, renderam a família e vasculharam a casa em busca de cofre e joias. Como não havia, os ladrões roubaram celulares, videogame, notebooks e dinheiro. Os ladrões levaram ainda um veículo Fiat Strada de cor branca. Um dos celulares foi rastreado e localizado jogado no início da Rua Padre Severino Ceruti, e o veículo foi localizado por outra equipe da PM, abandonado nos fundos do bairro Cidade Educação, na Rua São Simão.

Ainda de acordo com o relatório da PM, próximo da residência onde ocorreu o roubo, havia um veículo Fiat Uno na cor vermelha que estava com o motor quente e chave na ignição, provavelmente utilizado pelos autores. Como o veículo estava em situação de infração de trânsito, foi lavrada a notificação e removido ao pátio do Batalhão.



Ninguém foi preso.