AMS mantém desinfecção do Pronto Atendimento em Apucarana

Apesar não ter nenhum caso positivado no município, a Autarquia de Saúde de Apucarana tem atuado firme no combate ao novo coronavírus. Os agentes municipais têm promovido orientações importantes à população seja através do telefone ou presencial, por intermédio do Pronto Atendimento do Coronavírus, implantado junto ao prédio do antigo PAM.

No pronto atendimento, uma estrutura de saúde exclusiva para atender casos suspeitos, a coordenação tem tido um cuidado muito grande com a higienização. “Por receber pessoas que, em sua maioria, apresentam sintomas gripais e buscam atendimento para saber se estão com a nova doença, estamos promovendo a desinfecção de todo o ambiente com aplicação de hipoclorito, que é uma substância antimicrobiana”, relata o prefeito Júnior da Femac.

Ele frisa que é o mesmo produto aplicado em locais públicos por cidades onde casos do vírus foram confirmados. “Essa luta é de todos nós. O poder público tem feito tudo que está ao seu alcance em favor da Saúde Pública, aproveito para reforçar a importância das pessoas respeitarem o período de isolamento social, ficando em suas residências, para impedir a disseminação do novo coronavírus no município”, disse o prefeito.

O Pronto Atendimento do Coronavírus está funcionando no andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O serviço é oferecido, ininterruptamente, de segunda-feira a domingo, entre 7 horas e 23 horas. Já o atendimento telefônico, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, pelos canais 3162-3049 – celulares – 99967- 0845 e 99967-0563.