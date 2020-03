Moção de Aplausos aos servidores e secretário da Saúde, Roberto Kaneta é proposta na Câmara

De autoria do vereador Franciley Preto Godoy, Poim, foi aprovada na Sessão Ordinária da Câmara de Apucarana, Moção de Aplausos ao Secretário Municipal de Saúde, Roberto Kaneta, extensiva a todos os servidores da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) pelos relevantes serviços prestados à população de Apucarana no tocante a área de saúde.

Poim destaca que a Moção tem como objetivo homenagear e ao mesmo tempo agradecer e reconhecer o trabalho que o secretário e servidores da AMS têm prestado aos apucaranenses. "Nossos servidores desempenham um trabalho com competência, dignidade, não medem esforços para bem atender a nossa população. Entregando essa Moção é a forma que temos de retribuir e reconhecer o trabalho realizado na nossa cidade frente à saude", disse Poim. "Eles atendem os pacientes sem distinção, tratam com amor, respeito, carinho e isso já ajuda no reestabelecimento", completou.

Segundo o vereador, os servidores da Saúde, assim como todos os servidores municipais, são de suma importância e ajudam o desenvolvimento do Município. "Servir e bem atender os munícipes é o que tem feito o Kaneta e sua equipe. Somos gratos por isso e, agora, passamos por um momento difícil em que a saúde é a referência no combate e atendimento aos pacientes na batalha mundial contra o Coronavirus".

Poim reforçou o trabalho que está sendo feito no município sob a coordenação do prefeito Junior da Femac. "É uma corrida contra o tempo. Os profissionais trabalham incansavelmente no combate ao virus e aqui rendo minhas homenagens também ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto que trabalha dia e noite, de domingo a domingo, atendendo todo o Paraná, cuidando de 399 cidades no combate ao Coronavirus. Estamos em oração para que Deus abençoe e fortaleça todos os profissionais de saúde, de segurança, profissionais que estão nesta batalha", enfatizou.

O vereador pontuou que na entrega da Moção deverão estar presentes o prefeito Junior da Femac e o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto. "Assim como os homenageados, eles merecem essa Moção. O Beto Preto foi nosso prefeito e coordenou essa equipe que hoje está sob administração do Junior da Femac", finalizou Poim.