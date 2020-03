Criança de 6 anos é o mais novo caso suspeito de coronavírus em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana confirmou no início da noite desta quinta-feira (26) que realizou a coleta de material para exame em mais um paciente com suspeita de coronavírus. O paciente é uma criança de seis anos, o paciente mais jovem em investigação até agora no município.

“Continuamos acompanhando atentamente todas as orientações das autoridades federais e estaduais, para adoção de medidas pontuais”, assinalou o prefeito Junior da Femac.



A coleta foi feita no final da tarde. Ainda não foi divulgado o sexo da criança, que foi testada após apresentar sintomas compatíveis com o Covid-19.

Nesta sexta-feira (27), a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) deve divulgar mais informações.