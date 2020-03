Moradora denuncia desperdício do "Leite das Crianças", em Apucarana 

Uma moradora ficou revoltada ao se deparar com desperdício de alimentos, na tarde desta quinta-feira (26), Rua Marconi, no Residencial Franca, em Apucarana. O motivo: três unidades de leite fornecidas pelo programa Leite das Crianças, do Governo Estadual, jogadas na lixeira. O programa doa um litro de leite enriquecido por dia para famílias com crianças de seis a 36 meses.

Ela, que é leitora do TNOnline, encaminhou as fotos do flagrante à redação. "Tantas pessoas lutam para conseguir um litro de leite do governo e tem gente que joga fora. É uma pena que o Cras está fechado para ir lá denunciar", comenta a mulher, que pediu para não ter o nome divulgado.

De acordo com a moradora, as três unidades estão vencidas, contudo, ela acredita que poderiam ter sido doadas antes do vencimento. "Se a criança não dá conta de beber, da muito bem para ser doado", observa a moradora.

O PROGRAMA

O Leite das Crianças foi instituído em maio de 2003 para criar uma rede de proteção alimentar destinada a crianças de seis a 36 meses. Contribui para a prevenção da desnutrição infantil, fomento da bacia leiteira, promoção do desenvolvimento local e geração de renda aos agricultores familiares.