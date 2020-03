Chocolates são furtados de comércio em Apucarana; assista 

Um ladrão invadiu um estabelecimento comercial durante a madrugada desta quinta-feira (26) e furtou o estoque de chocolates do local. O crime aconteceu na Rua Dom José Marelo, na Vila Feliz, em Apucarana.

Segundo a Polícia Militar (PM), as imagens de segurança da empresa registram a ação. É possível perceber um homem arromba a janela do banheiro e entra no comércio. O suspeito usava um capuz.

Nas redes sociais a proprietária desabou, e disse que o ladrão levou todo o estoque de chocolates, além de deixar uma grande bagunça. Veja:





Um Boletim de ocorrência foi registrado. "Já estamos passando por um momento difícil, todos os comerciantes enfrentando dificuldades e ainda isso. É frustrante, revoltante," escreveu a responsável pelo comércio no Instagram.