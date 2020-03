Tempo segue firme em Apucarana e região

Na quinta-feira (26) as condições do tempo permanecem praticamente inalteradas no Paraná. Entre a RMC, setor sul do estado e os Campos Gerais a nebulosidade fica um pouco variável pela manhã, mas ao longo do dia com predomínio de sol na maioria das cidades. Nas outras áreas do Estado dia ensolarado, com destaque para o calor durante a tarde, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 14ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 25ºC. Não existe a previsão de chuva.

Sexta-feira (27)

Destaque para o calor em grande parte do Paraná nesta sexta-feira. Previsão de rápido aquecimento ao longo do dia na maioria das regiões do Estado, pois a nebulosidade diminui bastante e fica mais ensolarado até mesmo entre a RMC e o Litoral. Sem chuva prevista.