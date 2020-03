Comarca de Apucarana destina R$ 880 mil ao combate do coronavírus

O diretor do Fórum de Apucarana, juiz Oswaldo Soares Neto, anunciou na tarde desta quarta (25) um valor de R$ 880 mil do fundo judiciário da Comarca de Apucarana, que será destinado ao combate do coronavírus na região de Apucarana. “Esse recurso vai ajudar na compra de equipamentos e remédios utilizados no combate à doença. Daremos prioridade para que esse valor seja utilizado preferencialmente na 16ª Regional de Saúde”, explica.

O juiz explicou que esse valor é chamado de prestação pecuniária, que foram encaminhados para o auxílio no combate ao covid-19. No Paraná, serão encaminhados R$ 50 milhões.

O juiz esclareceu também a transferência de 11 presos do mini presídio de Apucarana para a prisão domiciliar durante 90 dias devido à pandemia de coronavírus. “Foi concedida a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Os presos em questão fazem parte do grupo de risco para a covid-19, que têm problema cardíaco, HIV, convulsão, entre outras doenças crônicas”, explica.

De acordo com Oswaldo, o mini presídio de Apucarana foi projetado para atender 130 vagas, mas hoje conta com 350 presos. “No presidio local não tem ambulatório médico, o que seria de responsabilidade do departamento penitenciário. O único atendimento médico da prefeitura de Apucarana, que voluntariamente auxilia e fornece um médico uma ou duas vezes por mês. A transmissão dentro de uma local como este seria comunitária”, complementa.

A prisão domiciliar, segundo o juiz, será de um prazo de 90 dias. “Se tudo normalizar nestes próximos três meses, os presos retornam para a penitenciária para cumpri a pena normalmente no presídio”, afirma.