Apucarana retoma vacinação contra gripe nesta quinta

A vacinação contra a gripe será retomada amanhã (26), a partir das 13 horas, em Apucarana. A Autarquia Municipal de Saúde recebeu hoje à tarde 2,6 mil doses da vacina destinada nesta primeira etapa da campanha nacional exclusivamente para pessoas com 60 anos ou mais e a profissionais da saúde.

Este é o segundo lote de vacinas que Apucarana recebe, sendo que o primeiro, de 5,6 mil doses, se esgotou no primeiro dia campanha na última segunda-feira devido à grande procura em especial por parte dos idosos. “Vamos retomar a vacinação a partir das 13 horas porque necessitamos de tempo hábil para distribuir as doses em todos os pontos de vacinação”, explica o diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta.

“Em mais uma medida preventiva contra o coronavírus, a imunização está sendo realizada nas escolas municipais mais próximas das respectivas Unidades Básicas de Saúde de cada bairro, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h30 às 16 horas. Temos a garantia da Secretaria de Estado de Saúde que haverá oferta da vacina para todo o público alvo até o fim da campanha”, afirma o prefeito Junior da Femac.

Para a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza deste ano, o Ministério da Saúde adotou a estratégia de distribuição da vacina em vários lotes durante as 14 semanas da campanha que segue até 22 de maio. Até o momento, o Paraná recebeu 806 mil doses.

O primeiro lote, com 522 mil doses foi entregue aos municípios antes do início da campanha. A distribuição para as secretarias municipais acontece por meio das 22 Regionais de Saúde do Estado. Nós próximos dias, a Sesa deverá receber o terceiro envio com mais 213 mil doses, e da mesma forma, distribuirá aos municípios seguindo o critério de quantitativo proporcional à população.

“O Governo do Estado garante que terá doses suficientes ao longo da campanha para a população elencada nos grupos prioritários. A previsão é de 3,8 milhões no total, de acordo com o nosso público-alvo”, afirma o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

Calendário da Campanha de Vacinação Contra Gripe:



A partir de 23 de março: início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde podem tomar a dose.

A partir do dia 16 de abril: o público-alvo é ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, entre outras.

A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.

Relação dos pontos de vacinação Campanha Nacional Contra Gripe em Apucarana:

UBS CSU Escola Idalice Moreira Prates

UBS Ana Maria Pepato Escola Albino Biachi

UBS Dr Sachelli Escola Monsenhor A. Beltrame

UBS Bolivar Pavão Área externa ( Pátio UBS )

UBS Raul Castilho Área externa ( Pátio UBS )

UBS Romeu Milane Área externa ( Pátio UBS )

UBS Elayne Mazur Área externa ( Pátio UBS )

UBS Eros Pacheco Escola Edson Giacomini

UBS Eunice Penharbel Escola Fernando A. Costa

UBS Joaquim Trizotti CMEI Domingos Marezi

UBS Julia Rec Escola Luis Carlos Prestes

UBS Ruth Eugenio Escola Luis Carlos Prestes

UBS Leopoldo Hartwig Escola Augusto Weyand

UBS Marcos S. Mascaro Escola Matheus Leme

UBS Maria do Café Escola Marilda Nolli

UBS Mario Verussa Escola Padre A. Vieira

UBS Mercedes Moreno Escola Papa João XXllI

UBS Rodrigo Yoshii Escola Papa João XXllI

UBS Mioge Kogure Escola Dinarte Pereira

UBS Orestes Marquito Escola Fabio Henrique

UBS Osvaldo Damin Escola Madalena Coco

UBS Padre Dominic Escola Wilson de Azevedo

UBS Pedro Barreto Escola José de Alencar

UBS Takaiti Myiadi Escola Juiz Luis F. Pereira

UBS Valdecir de Paula Escola Antonieta Lautenschager

UBS Walter Lazarini Escola Jose Ramos Oliveira