Empresa vai investir R$ 750 mil em Apucarana para construir centro de distribuição

Apucarana deverá ganhar em breve mais um grande empreendimento no setor do varejo. A empresa, voltada para produtos de beleza e utilidades domésticas, deverá construir em breve o seu centro de distribuição no Parque Cidade Industrial.

O terreno, de aproximadamente 7 mil m², será doado pelo município. A doação inclusive já foi aprovada pela Câmara dos Vereadores. O investimento para a construção deste centro de distribuição deve ser de aproximadamente R$ 750 mil. A expectativa é de que muitos empregos sejam gerados quando a empresa estiver em pleno funcionamento.

A previsão de faturamento da empresa gira em torno de R$ 5 milhões anuais. Além de Apucarana, a empresa tem unidades em outras cidades do Paraná e também interior de São Paulo. Boa parte dos produtos comercializados pelas lojas é importada da China.