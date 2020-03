Estabelecimentos prioritários adotam medidas de prevenção da covid-19, em Apucarana

Estabelecimentos que ofertam serviços essenciais adotaram medidas de prevenção conta o coronavírus, em Apucarana. Para evitar aglomeração de pessoas, as empresas estão limitando a entrada de clientes e alguns estabelecimentos estão fornecendo álcool para que as pessoas higienizem as mãos antes de entrar.

A proprietária de uma farmácia Silvia Keiko Yamanaka Komura, afirma que são medidas necessárias. “Aumentamos o cuidado com a limpeza. Passamos pano com álcool no chão e nos balcões sempre após os atendimentos,”, afirma.

Para evitar aglomeração, ela diz que um funcionário fica na porta controlando a entrada, permitindo no máximo de pessoas por vez. “Também orientamos que as pessoas mantenham distância uma das outras e ofertamos álcool gel”, afirma.

De acordo com o caixa de uma quitanda Bruno Kitagawa, o número de entregas aumentou muito nos últimos dias, mesmo com o estabelecimento funcionando durante a semana. "Aqui nós controlamos a quantidade de pessoas, no máximo três por vez. Também limpamos tudo com álcool gel", comenta.

DECRETO

O fechamento do comércio varejista de Apucarana começou a partir do último sábado (21). Ficam abertos farmácias, supermercados, padarias, mercearias, açougues, quitandas, revendas de água, gás, postos de combustíveis e pet shops.