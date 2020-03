Apucarana investiga mais um caso suspeito da Covid-19; agora são 4 no total

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS) confirmou na manhã desta quarta-feira (25), que 4 pacientes aguardam resultados de exames para a Covid-19 no município.



Segundo o diretor da AMS, Roberto Kaneta, 3 casos suspeitos ainda aguardam resultado e um novo caso suspeito foi registrado na tarde desta terça-feira (24): trata-se de mais uma mulher, de 34 anos, que deu entrada no Hospital da Providência com sintomas. Ela está internada e seu estado de saúde é considerado estável.



Ainda de acordo com Kaneta, outros boletins divulgados davam conta da investigação de 7 casos em Apucarana, por conta de pacientes de outros municípios como Jandaia do Sul e Marialva que foram coletados em Apucarana, mas não residem na cidade.

Arapongas

Em Arapongas, a secretaria municipal de Saúde informou nesta quarta-feira (25) que o município permanece com 5 casos suspeitos em investigação.