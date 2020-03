Presos do grupo de risco de Apucarana e Arapongas são liberados durante pandemia

O diretor do Fórum de Apucarana, juiz Oswaldo Soares Neto, informou na manhã desta quarta-feira (25), que cerca de 10 presos do minipresídio de Apucarana foram liberados durante a pandemia de coronavírus.

De acordo com ele, foi concedida a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Os presos em questão têm problemas de saúde e são considerados do grupo de risco para a Covid-19.

Arapongas

Em Arapongas, também houve liberação de 10 pessoas encarceradas pela justiça, após avaliação médica. Os alvarás começaram a ser liberados nesta semana, segundo a direção da carceragem da cadeia pública do município.