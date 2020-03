Rapaz é preso após agredir mãe e irmã em Apucarana

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) de Apucarana e informou que o próprio filho agrediu ela e a irmã. A violência doméstica aconteceu na tarde de terça-feira (24), no Jardim Ouro Fino, na Rua Manoel Fideles Marques.

A vítima contou que o filho chegou durante a madrugada e foi direto para o quarto dele. Ela ainda disse que estava sentada com a filha próximo da janela do quarto do rapaz conversando, então ele acordou e ficou alterado.

O rapaz mandou elas calarem a boca e agrediu a irmã com socos e chutes. A mãe tentou intervir e também foi agredida.

Diante dos fatos, o filho foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.