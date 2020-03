Quarta-feira deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Nesta quarta-feira (25) uma frente fria se aproxima do Uruguai, mas o sistema perde força e se afasta para o mar. No sul do Brasil segue o predomínio de uma massa de ar mais estável, mais seco e se aquecendo um pouco a cada dia. Com isto, a umidade relativa do ar apresenta percentuais mais baixos, mas principalmente no interior do Estado. No leste paranaense, entre a região de Curitiba e praias, a nebulosidade segue variável, com mais umidade no ar, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 14 ºC, a temperatura deve chegar aos 25ºC durante a tarde. Não existe a previsão de chuva.

Quinta-feira (26)

Na quinta-feira as condições do tempo permanecem praticamente inalteradas no Paraná. Apenas na faixa litorânea é que se mantém uma maior concentração de nuvens e até mesmo com possibilidade de garoa. Entre a RMC e os Campos Gerais a nebulosidade fica bastante variável, mas com predomínio de sol na maioria das cidades. Nas outras áreas do Estado dia ensolarado, com destaque para o calor durante a tarde.