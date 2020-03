A Associação Cultural Esportiva Apucarana (Acea) doou nesta terça (24) caixas de leite para os moradores do Lar São Vicente de Paulo, em Apucarana. A verba para a compra da doação foi adquirida no Mega Bazar realizado no dia 14 e 15 de março, na Acea.

O que restou do bazar também foi destinado às igrejas Cristo Profeta e São Benedito, de Apucarana, e também para a Cooperativa dos Catadores de Apucarana (Cocap).