Apucarana permanece com 3 casos em investigação para coronavírus

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana confirmou na manhã desta terça-feira (24) que nenhum novo caso suspeito foi registrado até momento no município. De acordo com Roberto Kaneta, diretor da Autarquia, Apucarana permanece com 3 casos em investigação e nenhum caso confirmado.

De acordo com as últimas informações da AMS, são 3 mulheres, duas de 34 e outra de 32 anos que estão sendo monitoradas na cidade, duas em isolamento domiciliar e uma internada em estado estável no Hospital da Providência.