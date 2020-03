Câmara de Apucarana realiza sessões ordinárias e extraordinárias rápidas e sem público

Cumprindo as determinações contidas no Ato da Mesa Executiva e publicado na ultima semana, os vereadores e vereadora realizaram na tarde desta segunda-feira (23/03), Sessões Extraordinária e Ordinaria.Rápidas e sem a presença de público, que deverá acompanhar as reuniões pela internet através da transmissão ao vivo pelo site da Câmara, as sessões Extraordinarias terão continuidade nesta terça e quarta-feira (24 e 25/03), às 15 horas.

Dos onze vereadores, sete estavam presentes na sede do Legislativo e quatro acompanharam a Sessão e realizaram a votação dos projetos online.

Na pauta, importantes projetos relacionados a Saúde. "Aprovamos em primeira votação uma verba no valor de R$ 800 mil que será destinada ao Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital da Providência. Esse valor será destinado à aquisição de material farmacológico, a fim de efetivar a terapia dos pacientes de internamento, ambulatório de urgência e emergência e ambulatório de oncologia, conforme Plano de Trabalhoaprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Apucarana", explicou o presidente Professor Molina. Ele lembrou que por ser habilitado como Centro de Referência de Média e Alta Complexidade para atendimentos especializados do SUS, o Hospital da Providência atende muitos municípios da região e de outras regionais do Estado do Paraná, nas seguintesespecialidades: Ortopedia, Neurologia e Oncologia.

Ainda na area da saúde, foram aprovados mais dois projetos, de autoria do Executivo Municipal, sendo um que trata do Sistema de Cargos e Carreiras da Autarquia Municipal de Saúde e outro que dispõe sobre a concessão de Bolsa Complementar de Estudo aos médicos participantes do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade.

Foram aprovados, ainda, o Estatuto e o Plano de Carreiras da Guarda Municipal.No total foram 22 projetos de autoria do Executivo, dos vereadores Marcos da Vila Reis, Luciano Molina, Gentil Pereira, Lucas Leugi, Mesa Executiva e vereadora Marcia Sousa. "Excelentes projetos que vem de encontro ao momento que estamos passando. E, nesse momento complicado, a valorização de servidores da Saúde, investimentos na Saúde, valorização de servidores de frente como a segurança, são prioridades", afirmou o presidente Molina.

SESSÃO ORDINÁRIA

Já na Sessão Ordinária, dois projetos entraram na pauta. São projetos de autoria dos vereadores Franciley Preto Godoi, Poim e Rodolfo Mota.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Nesta terca e quarta-feira seguem as ultimas sessões extraordinárias. "E, seguindo as determinações do nosso Ato, vamos realizar as Sessões sem a presença de público, evitando aasim aglomerações, com número de servidores reduzidos, garantindo assim a saúde de todos que trabalham e acompanham a Sessão", pontuou o presidente. "Também é nossa meta diminuir a proliferação do vírus. A prevenção é a melhor proteção. Estamos fazendo a nossa parte. Juntos, vamos vencer mais essa batalha. E reiteramos, fique em casa”, finalizou Molina.