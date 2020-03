Terça-feira de temperaturas mais amenas em Apucarana e região

Um vento frio marcou o amanhecer em Apucarana, que registrou 13ºC nesta terça-feira (24), a temperatura máxima deve ser de 25ºC durante a tarde. Não existe a previsão de chuva.

A massa de ar seco segue atuando sobre boa parte das regiões paranaenses na terça-feira, mantendo o tempo estável. Apenas no setor leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, os ventos úmidos que predominam do mar para o continente mantém as nuvens presentes, com chuviscos/chuvas fracas ocasionais. No interior o sol brilha forte, com temperaturas elevadas (mais quente no oeste e no noroeste paranaense), segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.



Quarta-feira (25)

Tempo estável na quarta-feira na região Sul do Brasil. A estabilidade atmosférica continua presente sobre boa parte do Paraná e garante mais um dia de tempo seco, predomínio de sol e muito calor a partir do final da manhã e na tarde. Os índices de umidade relativa do ar ficam baixos, principalmente no interior do Estado. No leste paranaense, entre a região de Curitiba e praias, a nebulosidade segue variável.