Secretaria de Esportes de Apucarana cancela o Torneio do Trabalhador

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, chefiada pela professora Jossuela Pinheiro, comunica o cancelamento do Torneio do Trabalhador (1º de Maio) de Futebol de Campo. A competição, que é realizada anualmente no município, seria disputada nas categorias menores, feminino e masculino adulto.

A inscrição seria encerrada no dia 25 de março. Quase 30 times na categoria masculino adulto já haviam feito as suas inscrições. Devido à pandemia do Coronavírus o tradicional torneio teve que ser cancelado.

Na competição de 2019 os confrontos foram disputados no Centro Esportivo Hairton Santos (antigo José Rico) e nos campos da Têxtil e da UTFPR. Na categoria adulto participaram 47 agremiações em disputa que teve três fases.

A equipe do Jardim Ponta Grossa conquistou o título e o Tancredo Neves foi o segundo colocado. O time dos Amigos do Serginho ficou na terceira colocação e a Konnan Bonés obteve o quarto lugar.

Nos últimos anos os campeões foram: Pulsar (2015), Multividros/Paraná Malhas (2016), Vila Apucaraninha (2017), Konnan Bonés (2018) e Jardim Ponta Grossa (2019).

Outras situações ligadas ao esporte do município como a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), a 60ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), e a 13ª Olimpíada da Ordem DeMolay foram adiadas na semana passada.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3422-5184, com atendimento das 8 às 17 horas.