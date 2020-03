Apucarana espera novo lote de vacinas nesta quarta-feira

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de saúde (AMS) informou na tarde de segunda-feira (23) que o primeiro lote de vacinas contra a gripe se esgotou em oito horas. O público alvo, inicialmente, são os idosos – acima de 60 anos – e os trabalhadores da saúde em geral.

Foram recebidas 5.600 doses neste primeiro lote e agora o Município aguarda a chegada de um novo lote, já nesta quarta-feira, dia 25 de março. O secretário municipal de saúde, Roberto Kaneta, explica que as vacinas contra a gripe são repassadas pelo Ministério da Saúde aos estados. “Em seguida, as secretarias estaduais de saúde repassam para as regionais de saúde, que distribuem as cotas aos municípios de suas áreas”, informa Kaneta.

O prefeito Junior da Femac relata que tudo transcorreu dentro da normalidade neste primeiro dia de vacinação, em áreas abertas das escolas e em algumas unidades básicas de saúde. “A procura foi muito grande no primeiro dia e esgotaram-se as doses, mas peço encarecidamente que os idosos permaneçam em suas casas, pois iremos comunicar de imediato com relação à retomada da imunização”, anunciou.

A meta em Apucarana é vacinar 15.227 idosos e 1.983 trabalhadores da saúde. Portanto o público alvo desta primeira etapa da campanha é de 17.210 pessoas.

Haverá ainda mais duas etapas da campanha nacional de vacinação da gripe. Confira o quadro abaixo com as novas datas e seu público alvo.

Calendário da Campanha de Vacinação Contra Gripe:

23 DE MARÇO: início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Público alvo SOMENTE pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde podem tomar a dose.

A PARTIR DO DIA 16 DE ABRIL: o público-alvo é ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, entre outras.

A PARTIR DE 9 DE MAIO, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.

Vacinação do calendário nacional suspensa

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, a Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana comunica que estão suspensas as vacinas do calendário nacional de vacinação das crianças. A medida deve ser cumprida pela rede pública do município para o período de 23 de março a 16 de abril.