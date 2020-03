Atendimento presencial será suspenso na Prefeitura de Apucarana a partir desta terça-feira (24)

O atendimento presencial será suspenso a partir desta terça-feira (24), no prédio da Prefeitura Municipal de Apucarana. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (23), pelo prefeito, Júnior da Femac, como forma de conter a proliferação do coronavírus.

"Estaremos em trabalho interno ou remoto", afirmou o prefeito durante uma livre transmitida pelo TNOnline. Assista:





De acordo com o prefeito, em caso de urgência, a população pode entrar em contato por meio do telefone 3422-4000. "Cada secretariara, de acordo com sua necessidade, adotará rodízio de funcionários ou sistema de plantão. O objetivo é que o máximo de funcionários fiquem em casa", afirma.

Estão mantidos os seguinte serviços, segundo ele, os seguintes serviços: Guarda Municipal, agentes de fiscalização, agentes de trânsito, Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), Centro Pop, Cras, atendimento básico e benefícios eventuais, botão do pânico, vigias da prefeitura e terceirizados, pregão eletrônico, serviço de troca de lâmpada, trabalho de roçagem, recolhimento de cavalos, coleta de lixo e trabalho do Canil Municipal.



"Por conta da pandemia, os serviços de saúde e da assistência social têm sido regulamentados por decretos federais e estaduais", informa.



O prefeito anunciou ainda a compra em caráter emergencial de 100 mil máscaras para agentes de saúde, segurança e assistência social.