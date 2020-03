Vacinas contra gripe são insuficientes e acabam horas depois do início da campanha, em Apucarana

Algumas unidades de vacinação contra gripe em Apucarana estão sem as doses para imunizar a população. O estoque em alguns locais acabou horas depois do início da campanha, na manhã desta segunda-feira (23).

De acordo com o diretor-presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta, a antecipação do início da campanha gerou o transtorno. "Todas as vacinas vêm do Governo Federal. O Ministério da Saúde antecipou o início da campanha, mas a logística de distribuição não acompanhou esta antecipação. Por isso, o número de vacinas tem sido insuficiente. Já tem locais sem vacina na cidade", disse ele, na manhã desta segunda.

Ele afirma que o município já solicitou uma nova remessa para o Governo do Estado, mas o estoque estadual também está baixo. "Esperamos receber novas doses em breve", ressaltou.

A imunização está sendo realizada nas escolas municipais mais próximas das respectivas Unidades Básicas de Saúde de cada bairro, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h30 às 16 horas.



Em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), foi montado um esquema de segurança para melhor atender os idosos que estão na fila, respeitando o espaço entre eles.