Apucarana registra mais uma suspeita de coronavírus; 3 pacientes são monitorados

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana confirmou na manhã desta segunda-feira (23) mais um caso suspeito de coronavírus. De acordo com o órgão, trata-se de uma mulher de 34 anos que apresentou um quadro de síndrome respiratória aguda.

A paciente deu entrada no Hospital da Providência neste final de semana. Ela continua internada no hospital, em isolamento, e com quadro estável, segundo a AMS.

"A paciente teve contato com pessoas provenientes do estado de São Paulo. A coleta para exames já foi feita e o resultado deve chegar ainda nesta semana. Estamos monitorando o caso", disse o diretor-presidente da AMS, Roberto Kaneta.

BOLETIM

De acordo com as últimas informações da AMS, atualmente existem três casos suspeitos da doença no município. Além do caso citado acima, outras duas mulheres, uma também com 34 anos, e outra com 32, estão em isolamento domiciliar.

Um caso já foi descartado na semana anterior: o de um padre de 93 anos que havia recebido visitas de parentes provenientes da Itália.