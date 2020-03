Vila Reis busca expansão comercial e industrial; veja vídeo 

Instalado na década de 40, o distrito de Vila Reis nasceu rural, mas está cada vez mais urbano. O distrito, que fica na zona sul de Apucarana, vem mudando seu perfil graças a uma série de investimentos públicos. Nos últimos anos, a localidade ganhou obras em asfalto, recape e capela mortuária. Com a revisão do plano diretor que está em andamento, a região deve ganhar um espaço para a instalação de indústrias, a ampliação do comércio e novos núcleos habitacionais.

Filha de um dos pioneiros da Vila Reis, Maria de Lourdes Kremer, de 65 anos, não admite que as pessoas falem mal do distrito, onde cresceu, criou raízes e constituiu família. “Eu amo o bairro onde eu moro, não admito nem que as pessoas falem mal. É muito bom se sentir bem onde se vive. Aqui tem um povo unido, todos se conhecem, é um colaborando com o outro”, comenta.

Maria de Lourdes, que vive há 61 anos na Vila Reis, acompanhou a evolução do distrito que abriga hoje aproximadamente seis mil pessoas. “Era um lugar muito pequeno, tinha de sete a dez casas, muito mato, as ruas todas de terra. A Vila Reis evoluiu bastante de uns tempos para cá. Claro, ainda há coisas para se fazer, mas evoluiu bastante”, comenta.O empresário Ailton Britto montou uma agropecuária em 2014 na Vila Reis. Ele gostou tanto que está ampliando os negócios. “Eu tinha uma loja em um outro bairro, mas observando a cidade, achamos conveniente instalar um comércio na Vila Reis e nós só temos que agradecer. Em aproximadamente 30 dias, vamos para uma sala mais ampla, que está na fase final de construção. Vamos investir ainda mais aqui”, disse.

O comerciante ressaltou que o motivo para continuar investindo, além de prestar um melhor atendimento aos clientes, é acreditar no potencial da Vila Reis.

“Andando pelas ruas nós encontramos alguns setores que tinham menos favorecimentos e hoje, devido à administração, que tem trabalhado em prol da Vila Reis, podemos ver o potencial dessa localidade. É surpreendente esse patrimônio. Só nos resta agradecer, estamos satisfeitos”, diz.

PLANO DIRETOR

Com a revisão do plano diretor de Apucarana, a Vila Reis deve ganhar um novo projeto de expansão. “Eu estou participando das audiências de revisão do plano diretor de Apucarana e o espaço comercial da Vila Reis vai aumentar. Pedimos um espaço maior para a indústria, que será na região onde está instalada a Unifrango. O eixo comercial da Rua Apucarana e Rua Zumira também vai aumentar. Vamos ganhar espaços reservados para áreas de núcleos habitacionais, vem muito avanço por aí”, comenta o vereador Antonio Marques da Silva, o Marcos da Vila Reis.

Novo acesso ao bairro será licitado

Ainda para o mês de março, está prevista uma licitação para dar início às obras que devem ligar a Vila Reis com o Jardim Curitiba e o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec). A intervenção é uma das maiores reivindicações atuais da comunidade.

Com a duplicação da BR-376, os moradores passaram a ter que percorrer seis quilômetros a mais para chegar ao centro de Apucarana - caso dos moradores do Jardim Curitiba -, uma vez que o primeiro retorno está a três quilômetros do bairro. Um acesso provisório até a trincheira de acesso ao batalhão chegou a ser construído pelos moradores, mas foi fechado pela concessionária. É esse acesso que será asfaltado. “Está prevista a nossa próxima saída. Vamos ligar a Vila Reis ao DER, ao Jardim Curitiba e ao 30º BIMec através de uma emenda de R$ 1 milhão, que busquei com o deputado Diego Garcia. Tivemos dificuldades, mas a duplicação está avançando”, comenta

Atenção do poder público

O vereador Marcos da Vila Reis, que está em seu primeiro mandato, chegou no distrito ainda criança, com apenas cinco anos e não imaginava que faria parte da política e da história da localidade. “Não imaginava que eu poderia estar em um grupo político, trazer recursos. A Vila Reis evoluiu muito, sempre teremos demandas para cá, para a cidade, mas de maneira geral, nessa administração, do ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde Beto Preto e Junior da Femac, a Vila Reis tem tido uma atenção que nunca se teve. Antes tínhamos a queixa de nos sentirmos abandonados pelo poder público”, comenta o vereador Marcos da Vila Reis.

Para Marcos, o distrito avançou na pavimentação e conquistou importantes obras. “Nosso distrito tem avançado na pavimentação. O asfalto chegou na Vila Acácias, nos Jardins Miriam Maria, Bevilaqua. Nesses lugares, o povo sofreu por mais de 30 anos com o barro e a terra. Recape na Rua Zumira e em outras ruas. A praça que ficou anos abandonada foi remodelada. Ninguém vinha na praça, hoje temos uma grande movimentação. Conseguimos a construção da Capela Mortuária, que era uma reivindicação da comunidade, a construção da sede própria do Cras, ampliação do CMEI, ampliação e reforma da escola. Fizemos a reforma de uma quadra do nosso distrito. Enfim, muitas coisas estão acontecendo nesse tempo”, detalha.