Vigilância Sanitária e GM fiscalizam festa em Apucarana no fim de semana

A Vigilância Sanitária de Apucarana, com apoio da guarda municipal (GM), realizou a fiscalização de uma festa de casamento realizada no último sábado (21), em Apucarana.

De acordo com Nelson Jorge Capelari, coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária do município, o evento reunia 38 pessoas no momento da fiscalização e teve 41 convidados no total. Ainda de acordo com ele, o evento atendeu a todas as recomendações do decreto estadual que proíbe aglomerações. "O ideal é que não acontecesse, mas como já estava tudo pronto, o evento foi realizado atendendo as recomendações contra aglomerações. Estivemos no local fazendo a fiscalização e constatamos que haviam 38 pessoas, o ambiente estava arejado com portas e janelas abertas e havia álcool em gel e máscaras disponíveis para todos", disse Capelari.



Ainda de acordo com ele, o setor de vigilância solicitou a lista de convidados com os nomes de todas as pessoas presentes na festa, que a partir de agora, passam a ser monitoradas. "Temos os contatos de todos que estiveram presentes. Se qualquer pessoa apresentar algum sintoma de gripe, ficaremos sabendo e iremos acompanhar", informou.

Capelari afirmou que as fiscalizações continuam diariamente para evitar aglomerações na cidade, e que para qualquer denúncia, a população pode ligar para o telefone da vigilância sanitária em Apucarana: 43 3034 3004 ou para o 153 da guarda municipal.