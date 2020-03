Vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira; Apucarana toma medidas de segurança

Em mais uma medida preventiva contra o coronavírus, o prefeito Junior da Femac e a direção da Autarquia Municipal de Saúde anunciam, que neste ano, uma mudança nos locais da Campanha de Vacinação Contra a Gripe, que começa nesta segunda-feira (23). A imunização será realizada nas escolas municipais mais próximas das respectivas Unidades Básicas de Saúde de cada bairro, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h30 às 16 horas.

“Os locais de vacinação serão, portanto, em ambientes mais amplos e mais abertos, evitando que os idosos tenham contato com os pacientes que buscam as UBSs”, justifica o prefeito Junior da Femac. A exceção é para o Núcleo Adriano Correia e Núcleo João Paulo, onde a vacinação será feita no CMEI Domingos Mareze e CMEI Benedito Leugi, respectivamente. No Jardim Interlagos, a imunização vai acontecer na UBS Elayne Mazur.



Na Unidade Básica de Saúde, Bolivar Pavão, no Jardim América, foi montado um esquema de segurança, para melhor atender os idosos que estão na fila, e respeitando o espaço entre eles.



Outro detalhe diz respeito às escolas municipais Alcides Ramos e José Idésio Brianezi, que estão em reforma e não poderão servir de ponto de vacinação. O diretor presidente da AMS, Roberto Kaneta, explica que a campanha deste ano dividiu o público alvo em etapas. “Os primeiros serem vacinados, a partir da próxima segunda-feira, são pessoas com mais de 60 anos e os trabalhadores de saúde, que atuam na linha de frente do atendimento à população. A vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns, que dependendo da gravidade pode levar a óbito.





De acordo com o Ministério da Saúde, a priorização dos idosos nessa primeira etapa, mesmo diante da não eficácia da vacina de Influenza contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid 19. Além disso, a pasta considera os estudos e dados que apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos.



Calendário da Campanha de Vacinação Contra Gripe:



A partir de 23 de março: início da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde podem tomar a dose.



A partir do dia 16 de abril: o público-alvo é ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma, entre outras.



A partir de 9 de maio, Dia D de vacinação, serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto (até 45 dias após o parto), população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.