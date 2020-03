Homem é preso em Apucarana com motos adulteradas

Um homem de 21 anos foi preso pela polícia militar (PM) de Apucarana na tarde deste domingo (22) no Residencial Sumatra por desobediência à ordem policial.

De acordo com o relatório da PM, o rapaz estava pilotando uma moto sem capacete. O veículo também não tinha placa de identificação. A equipe deu voz de abordagem ao suspeito, mas ele jogou a motocicleta na calçada e saiu correndo para dentro de um residência.

A equipe policial entrou no local e encontrou o suspeito. Foi verificado que a moto que ele usava estava com chassi adulterado, impossibilitando a identificação. Próximo ao local da abordagem, foi encontrada outra motocicleta, com placa e número de chassi adulterados.

As motocicletas foram apreendidas e o suspeito foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.