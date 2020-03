Engenheiro apucaranense que sofreu ferimentos graves após cair de bicicleta recebe alta

O engenheiro civil Raphael Coelho, de 41 anos, que ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de bicicleta no dia 23 de fevereiro, recebeu alta neste final de semana. A informação foi confirmada pela família.

A mãe dele publicou nas redes sociais uma mensagem informando que após 30 dias, Raphael recebeu alta e está seguindo recuperação domiciliar. Confira a postagem









O acidente aconteceu na Avenida Francisco Kitano, no Parque Industrial Norte, em Apucarana.



Equipes dos Bombeiros e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, socorreram Raphael que sofreu um traumatismo craniano grave. Ele foi levado ao Hospital da Providência e depois transferido para Londrina.

Raphael e um grupo de ciclistas, como de costume foram pedalar logo no começo da manhã, eles estacionaram os carros na região do Parque Industrial Norte e seguiram com as bicicletas até a entrada de Arapongas.

Ciclista experiente, Raphael tinha o costume de fazer várias vezes o trajeto, ele iria pedalar 80 Km, em uma das voltas, ao sair da marginal, na BR-369 e entrar no pontilhão, acabou passando em um buraco e caiu.