Semana começa ensolarada e sem previsão de chuva, em Apucarana  

Durante a segunda-feira (23) segue mais persistente a incursão de umidade sobre o leste do Paraná (entre a região de Curitiba e o litoral), segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Egm Apucarana a previsão de mínima de 14 graus e máxima de 25.

Chove mais na área litorânea, enquanto na RMC e nos Campos Gerais o predomínio é de muitas nuvens, mas apenas chuviscos ocasionais são previstos ao longo do dia. Nas demais regiões do Estado fica mais ensolarado e as temperaturas apresentam rápida elevação.



A massa de ar seco se intensifica sobre as regiões paranaenses na terça-feira (24) e mantém o tempo estável. Apenas no setor leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, os ventos úmidos que predominam do mar para o continente mantém as nuvens presentes, principalmente no período noturno. De dia o sol brilha forte e o calor toma conta de todos os setores do Paraná.