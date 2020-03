Vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira para idosos

Começa nesta segunda-feira (23), e segue até 22 de maio, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2020. O esquema de vacinação tem algumas alterações em função da pandemia do coronavírus. Além da antecipação do período, que normalmente tem início em abril, a imunização será ampliada para além de postos de vacinação, com participação de parceiros como empresas, universidades, escolas, comércio e instituições, dependendo do planejamento de cada município. Nos 17 municípios da 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana 163,3 mil pessoas devem ser imunizados.

A programação será dividida em três etapas de grupos prioritários. Amanhã, a vacinação inclui apenas idosos (mais de 60 anos) e trabalhadores da área da saúde. “A estratégia neste ano é diferente. Vamos contar o com apoio da sociedade para que a vacinação se estenda para mais pontos. Os municípios têm autonomia para definir estes locais junto às instituições e organizações parceiras”, explicou o secretário da Saúde, Beto Preto.

Segundo a coordenadora do Programa Regional de Imunização da 16ª RS, Anelize Helena Sassá Brizola, a estimativa é imunizar 136.355 pessoas na região, sendo 52.534 nesta primeira etapa. “A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos elegíveis”, comenta.

Em Apucarana, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) recebeu 18 mil doses contra a influenza, que corresponde a aproximadamente 34% das doses necessárias para vacinar a população deste grupo específico. “O Ministério da Saúde tem distribuído as doses da vacina aos estados de forma fracionada, de modo isso também está sendo feito com os municípios. Nossos esforços são no sentido de que a cada lote de doses que recebermos, o mais rápido possível distribuiremos aos municípios. A previsão é que até o final da próxima semana recebamos mais 19% de doses para a população alvo da primeira etapa da campanha”, reforça.

A 2ª etapa da vacinação começa dia 16 de abril para professores, profissionais das forças armadas e segurança, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais. A 3ª etapa terá início no dia 9 de maio para gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência.

Em Apucarana, vacinação será nas escolas

Em mais uma medida preventiva contra o coronavírus, em Apucarana a vacinação será em escolas municipais mais próximas das respectivas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada bairro para não ter aglomeração de pessoas. “Queremos que os idosos evitem contato com os pacientes que buscam os serviços das UBSs”, explica prefeito de Apucarana, Junior da Femac. As exceções são as UBSs Bolívar Pavão, Raul Castilho, Romeu Milani e Elayne Mazur, onde a vacinação será feita no pátio das unidades. (ver quadro nesta página).

A medida segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde, que pede que os municípios ampliem os pontos de vacinação.