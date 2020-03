Após assalto em Arapongas ladrões fogem para Apucarana e roubam moto

Dois ladrões que assaltaram um motorista na BR-369 em Arapongas também teriam roubado um motociclista em Apucarana. Os crimes aconteceram na tarde de sábado (21).

Conforme a Polícia Militar (PM) de Arapongas, o assalto aconteceu por volta das 15h05, um motorista chamou a PM e contou que a caminhonete dele, apresentou problemas mecânicos, então precisou parar no acostamento da Rodovia Melo Peixoto.

Segundo o relato do motorista, dois homens em uma moto se aproximaram, um deles armado, tentaram roubar a caminhonete, mas devido ao problema mecânico, eles levaram alguns objetos pessoas do condutor e das pessoas que estavam no veículo.

Os ladrões fugiram sentido Apucarana. A equipe que já realizava patrulhamento na região do Parque Industrial Norte, para tentar localizar os suspeitos, foi abordada por um homem, por volta das 15h30, que disse que havia sido vítima de roubo.

O rapaz contou que estava na Rua Francisco Kitano, quando dois homens, um deles com uma pistola em uma motocicleta se aproximaram e roubaram sua carteira com documentos pessoas e uma certa quantia em dinheiro, além de uma moto, Honda/CG 150 de cor preta, em seguida abandonaram no local a motocicleta em que chegaram.

A PM apreendeu a moto, uma Honda/CG 125 Fan na cor preta, que constava alerta de furto e que provavelmente foi a mesma motocicleta usada no roubo em Arapongas.

Os suspeitos não foram encontrados.