PM de Apucarana apreende cocaína avaliada em mais de R$7 mil 

A Polícia Militar (PM) de Apucarana apreendeu 750 gramas de cocaína, avaliada em mais de R$ 7 mil. Um homem foi preso por volta das 22h22 de sábado, no Residencial Interlagos.

A PM recebeu denúncias de que um homem, já conhecido no meio policial, com várias passagens por tráfico de drogas, estaria com quase um quilo de cocaína, na casa dele.

Uma equipe foi para o endereço, na Rua Pedro Hidalgo Martin, e flagrou o suspeito saindo da residência com uma sacola na mão. Porém o homem ao ver a viatura correu e entrou na casa.

Os policiais encontram o suspeito no banheiro, tentando descartar algo. A PM localizou 750 gramas de cocaína, avaliada em mais de R$7 mil. A polícia também apreendeu 50 gramas de maconha, que estava no balcão da cozinha.

O homem foi preso novamente, e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.