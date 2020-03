PM de Apucarana apreende maconha e prende jovem no residencial Interlagos

Um rapaz foi preso na noite de sábado (21), no Residencial Interlagos, em Apucarana, suspeito de tráfico de drogas. Na casa dele, a Polícia Militar (PM) encontrou maconha.

Conforme a PM, uma equipe realizava patrulhamento por volta das 21h22 pela Rua Abrahão Caucabane, quando o suspeito foi flagrado e ao aproximar a viatura, ele tentou fugir, porém foi abordado.

Com o rapaz foi encontrado cinco porões maconha. Já durante buscas na casa dele, que fica no mesmo local da abordagem, a PM encontrou outras seis porções do entorpecente além de mais 232 gramas da droga.

Ainda de acordo com a polícia, na casa do suspeito, foi encontrado vários vestígios do cultivo da planta da maconha e fertilizantes.

Ele foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.