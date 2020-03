Domingo de tempo estável em Apucarana e região

O sistema de alta pressão que se desloca sobre o Oceano, próximo a costa do Sul do Brasil, continua influenciando o tempo no Paraná, com ar estável e menos aquecido. O sol aparece ao longo do dia, sem previsão de chuva significativas (condição para alguma garoa no litoral). Com relação as temperaturas, o período da madrugada e amanhecer terão valores amenos e no período da tarde esquenta mais no interior, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Neste domingo (22), ao amanhecer a temperatura foi de 15ºC a máxima deve chegar aos 26ºC.

Segunda-feira (23)

Durante a segunda-feira segue mais persistente a incursão de umidade sobre o leste do Paraná (entre a região de Curitiba e o litoral). Chove mais na área litorânea, enquanto na RMC e nos Campos Gerais o predomínio é de muitas nuvens, mas apenas chuviscos ocasionais são previstos ao longo do dia. Nas demais regiões do Estado fica mais ensolarado e as temperaturas apresentam rápida elevação.