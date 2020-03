Força-tarefa é realizada na tarde de sábado (21) em Apucarana para notificar quem descumprir decreto

Em meio a pandemia mundial do coronavírus, a Polícia Militar e Guarda Municipal, junto de carros da Prefeitura de Apucarana, saíram pelas ruas de Apucarana neste sábado (21), para chamar a atenção de comerciantes que não fecharam as portas às 13 horas, conforme estava estabelecido no decreto assinado pelo prefeito Júnior da Femac.



O prefeito decretou na sexta (20) o fechamento do comércio e parte da indústria apucaranense.

Entenda:

Apucarana decreta fechamento do comércio e parte da indústria a partir deste sábado