Homem é preso suspeito de tentar estuprar menino de 13 anos em Apucarana

Um homem de 51 anos foi preso pela polícia de Apucarana na madrugada deste sábado (21), suspeito de tentar estuprar um menino de 13 anos. O fato aconteceu no Loteamento Belvedere.

A polícia foi acionada por moradores do local, que receberam o menino em sua residência relatando que tinha acabado de fugir da tentativa de estupro. O adolescente contou aos policiais que estava na residência de sua irmã, quando o sogro dela o teria convidado para ir com ele fazer cobranças. No trajeto, o homem de 51 anos teria comprado cervejas e forçado o adolescente a consumi-las. Depois disso, ele levou o adolescente até o bairro Belvedere, e tentou ter relações sexuais com o menor. O menino conseguiu fugir pela janela do carro e correu para o mato para se esconder, depois foi procurar ajuda em uma casa.



A polícia levou o menino até a mãe dele, e em seguida, foi até o endereço do suspeito, que assumiu ter dado bebidas para o menino, mas negou a tentativa de abuso, porém não soube explicar o motivo de o adolescente ter fugido de seu veículo. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 17ª delegacia de polícia para as providências cabíveis.