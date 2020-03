Homem é preso com crack e munições em Apucarana

Um homem foi preso pela polícia militar (PM) na Rua Natividade, na Vila Regina na tarde desta sexta-feira (20). Ele estava realizando a venda de drogas no local.

Durante patrulhamento, os policiais encontraram o rapaz com as características repassadas pela denúncia. Ele foi abordado e durante a revista pessoal, foi encontrado em seus bolsos dinheiro e duas porções de crack. O suspeito informou ainda aos policiais que em sua casa haveria mais drogas. Durante as buscas na residência, foram encontradas outras 17 pedras de crack, 21 munições de calibre 380 e um rádio HT. No local, os policiais também encontraram uma máscara com características de outra mesma usada em um roubo há três dias.

O homem foi encaminhado para a delegacia da cidade.