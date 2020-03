PM apreende drogas em Mauá da Serra

A polícia militar (PM) prendeu 2 homens, de 29 e 19 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos na noite desta sexta-feira (20) em Mauá da Serra por tráfico de drogas.

Após receber denúncias sobre um local onde estaria acontecendo tráfico de drogas, a PM realizou patrulhamentos na região e avistou um veículo gol, parado com três homens em atitude suspeita. Eles foram abordados e a polícia pediu para eles descerem do veículo, momento em que um dos suspeitos foi flagrado jogando duas sacolas de cor branca embaixo do carro.



Dentro da sacola, os policiais encontraram 93 pedras de crack e 216 embalagens com cocaína, além de 55 buchas com cocaína. O condutor do veículo informou que recebeu 30 reais para fazer o transporte dos suspeitos e disse desconhecer que estavam com a droga.

Todos os suspeitos e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a delegacia de Marilândia do Sul.