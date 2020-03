Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e Região divulga recomendações 

O Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e Região (CMEAR) divulgou uma série de recomendações às igrejas evangélicas, por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o comunicado, o conselho não pretende interferir no funcionamento das igrejas mas sim orientar.

Conforme decreto do governo do Estado, o CMEAR recomenda



*Fracionar nossas reuniões públicas não ultrapassando de 50 pessoas.

*Usando um limite de tempo de 60 minutos por reunião.

* Espaçamento de cadeiras nos templos com distância de 1 metro.

*Manter alguém na entrada aplicando o álcool em gel.

* Evitar aperto de mãos e abraços.

*Higienização do templo após cada reunião.

*Não compartilhamento de instrumentos e microfones.

*Evitar fazer apelos e imposição de mãos.

*Cuidar da ventilação nos templos manter as portas e janelas abertas.

* Orientar idosos e pessoas no grupo de risco ficarem em suas casas.