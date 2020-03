Confira o que abre e fecha em Apucarana durante o enfrentamento ao coronavírus

A cada dia, novas medidas para o enfrentamento do coronavírus são tomadas para evitar a proliferação da Covid-19. Na manhã desta sexta-feira (20), o prefeito de Apucarana Júnior da Femac, anunciou o fechamento do comércio da cidade durante 15 dias e o contingenciamento de funcionários nas indústrias, que deverão trabalhar com no máximo 25 funcionários.

O fechamento do comércio varejista, por completo, acontece a partir deste sábado, a partir das 13 horas. Apenas ficam abertos farmácias, supermercados, padarias, mercearias, açougues, quitandas, revendas de água, gás, postos de combustíveis e pet shops.



Supermercados só poderão fazer vendas de mantimentos, devendo ficar fechados os setores de vendas de outros produtos, como eletrodomésticos, áreas de restaurante, entre outros.



Os estabelecimentos que ficarão abertos só poderão funcionar das 8h às 20h, de segunda a sábado, sem funcionamento aos domingos. Clínicas médicas e odontológicas também estão liberadas para funcionar, mas apenas para procedimentos de urgência e emergência. Nos restaurantes e bares, apenas os serviços de delivery devem ser mantidos.



O shopping Centronorte de Apucarana já havia comunicado a suspensão temporária de todas as atividades a partir desta sexta-feira (20).

O decreto recomenda ainda que os funcionários com mais de 60 anos fiquem em casa, em trabalho remoto. Da mesma forma, os funcionários de grupos de risco (portadores de doenças crônicas). A Prefeitura de Apucarana já liberou estes funcionários. As indústrias devem fechar os atendimentos comerciais presenciais. Obras da construção civil devem ter no máximo 25 pessoas trabalhando por turno.



As forças de segurança de Apucarana foram convocadas para planejar sua atuação na fiscalização e cumprimento do decreto. A princípio a Polícia Militar e a Guarda Municipal irão apenas orientar, mas na reincidência os infratores serão multados. Outra medida será o controle na entrada de veículos e de pessoas da região em Apucarana. Policiais irão informar sobre o fechamento do comércio está fechado e orientar no caso de necessidade de atendimento médico.



Bancos e lotéricas:



As agências bancárias estão abrindo normalmente, mas trabalhando com atendimento em contingenciamento para evitar aglomerações de pessoas. Mudanças nas práticas de higienização também estão sendo adotadas para obedecer às orientações do Ministério da Saúde e conter a proliferação do vírus causador da Covid-19.



A orientação é para que cada cliente entre em contato com sua agência para saber qual a melhor forma de atendimento.



Atendimento de saúde:



O Pronto Atendimento do Coronavírus começou a funcionar em Apucarana nesta sexta-feira (20), no andar térreo da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). O serviço será oferecido, ininterruptamente, de segunda-feira a domingo, entre 7 horas e 23 horas, para pessoas que apresentarem os sintomas da Covid-19. O para esse serviço deve ser feito para parte lateral do prédio da Autarquia de Saúde, evitando assim o contato com as demais pessoas que circulam pelo prédio. No local será feita a triagem, consultas e coleta de material para exame e os encaminhamentos necessários de cada caso.



Sintomas:



Os principais sintomas da Covid-19 são febre alta, tosse e dificuldade para respirar.