Educação suspende realização de concurso público devido ao Coronavírus

A Autarquia Municipal de Educação comunica que estão suspensas, por tempo indeterminado, todas as etapas do concurso público que visa à contratação de professores e assistentes infantis para as unidades escolares da sua rede. O decreto nº 011/2020 foi publicado hoje (20/3) no Diário Oficial do Município.

Segundo a secretária Marli Fernandes, a decisão foi tomada para seguir as medidas protetivas contra o avanço do Coronavírus (Covid-19). “A recomendação da Secretaria Estadual da Saúde e do Ministério da Saúde é para que sejam evitados os locais e situações com aglomeração de pessoas,” disse.

Previstas inicialmente para o dia 29 de março de 2020, as provas do concurso público serão adiadas. “Tão logo a situação se normalizar em âmbito nacional, um novo cronograma será anunciado,” acrescentou a secretária.

O edital de homologação definitiva das inscrições (nº 010/2020) contabiliza 2.150 candidatos aptos ao certame, sendo 802 para o cargo de assistente infantil e 1.348 para o cargo de professor.

A Autarquia Municipal de Educação lembra que é responsabilidade dos candidatos acompanhar todos os atos do concurso público por meio das publicações oficiais disponíveis nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.apucarana.pr.gov.br/site, no link Concursos/Educação.