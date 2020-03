Atividades da Secretaria de Esportes de Apucarana serão paralisadas a partir de segunda-feira

A Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, chefiada pela professora Jossuela Pinheiro, informa que a partir da próxima segunda-feira (23/03) todas as praças esportivas pertencentes à Prefeitura serão fechadas por tempo indeterminado, em função das prevenções necessárias ao Covid-19.

Dessa forma, as atividades no Complexo Esportivo Lagoão, Centro da Juventude Alex Mazaron, campos de futebol e outras praças esportivas serão paralisadas. “Para esse momento o máximo de cuidado é essencial porque protege a saúde de todos. Por isso é necessário o isolamento social e a compreensão de toda população”, destacou Jossuela Pinheiro.

Outras situações ligadas ao esporte do município como a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s) e a 60ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s) foram adiadas nesta semana.Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, com atendimento das 8 às 17 horas.