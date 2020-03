O shopping Centronorte de Apucarana comunicou a suspensão temporária de todas as atividades a partir desta sexta-feira (20).

De acordo com o comunicado, a medida atende a determinação do Governo Estadual de que locais com grande circulação de pessoas permaneçam fechados até segunda ordem.



As suspensões fazem parte das estratégias para conter o avanço da Covid-19 na cidade.